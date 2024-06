Rewolucja w sprzedaży alkoholu. Rząd ogłosił plan

- To jest reforma wolnościowa, dzięki której Szwecja stanie się bardziej podobna do innych państw w Europie - stwierdził premier tego kraju Ulf Kristersson. W Szwecji obowiązują jedne z najsurowszych przepisów antyalkoholowych w UE. Sprzedaż napojów zawierających powyżej 3,5 proc. alkoholu dozwolona jest jedynie w niezbyt licznych państwowych sklepach o nazwie Systembolaget osobom po ukończeniu 20 lat. Punkty otwarte są w dni powszednie w godzinach od 10 do 19 (niektóre placówki do 20), a w soboty od 10 do 15. Propozycja rządu dotycząca bezpośredniej sprzedaży alkoholu od producentów zawiera szereg ograniczeń, na przykład piwo będzie mogło być oferowane jedynie w związku ze zwiedzaniem browaru lub wykładami na temat kultury picia alkoholu. Na miejscu klient będzie mógł kupić do 0,7 litra mocnego alkoholu, trzy litry wina lub piwa w godzinach od 10 do 20.