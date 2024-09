Darmowe loty po Polsce, diety i ryczałty

Bezpłatna komunikacja, pieniądze na biura

Zarówno posłowie, jak i senatorowie mają również prawo do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego i przelotów na terenie kraju, a także do bezpłatnych przejazdów środkami publicznej komunikacji miejskiej. Posłowie otrzymują także pieniądze na prowadzenie biur poselskich. Ryczałt wynosi 22 200 zł miesięcznie. Poseł z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności może wystąpić do marszałka Sejmu z wnioskiem o podwyższenie tej kwoty - o nie więcej niż 50 proc.

Zwiększenie ryczałtu

Immunitet poselski

Każdy poseł i senator chroniony jest immunitetem. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem. Natomiast w razie naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Sejm lub Senat po zasięgnięciu opinii komisji regulaminowej głosuje nad uchyleniem immunitetu posła. Poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko za czyn wskazany we wniosku, który był podstawą wyrażenia zgody przez Sejm lub Senat. Pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności za inny czyn wymaga odrębnej zgody Sejmu lub Senatu. Poseł może też sam wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Według konstytucji poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.