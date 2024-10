Dostawcy wody przynajmniej raz w roku będą musieli informować odbiorców o jej cenie w porównaniu z ceną wody butelkowanej - wynika z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Odbiorcy faktur lub aplikacji będą informowani też między innymi o rocznym zużyciu wody i jej jakości.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Jak podano w OSR do nowelizacji, koszt dla budżetu państwa wprowadzenia regulacji to ponad 2,1 mld zł, w tym koszty po stronie jednostek samorządu terytorialnego to ponad 1,6 mld zł. Projekt noweli trafił 3 października br. do konsultacji.

Projekt ustawy ma wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nowe obowiązki dla dostawców wody

Nowela przewiduje, że dostawcy wody przynajmniej raz do roku mają przekazywać konsumentom np. na fakturze lub w aplikacji mobilnej informacje dotyczące: ilości rocznie zużytej wody, przebiegu zużycia w porównaniu ze średnim zużyciem w gospodarstwach domowych, ceny za litr wody dla porównania z cenami wody butelkowanej. Mają też zapewnić dostęp online do informacji, takich jak jakość wody, przekroczenia wartości parametrycznych, twardość oraz stopień mineralizacji wody, wyniki programów monitoringu, wyniki oceny ryzyka itp.

Zwrócono uwagę, że nowe regulacje będą wymagały ustanowienia nadzoru i wymogów dotyczących higieny materiałów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zobowiązania państw członkowskich UE do stosowania takich materiałów pod warunkiem ich zatwierdzenia zgodnie z aktami przyjmowanymi przez KE na podstawie dyrektywy, w szczególności z europejską listą pozytywną materiałów. MI wprowadziło także wymogi dotyczące chemikaliów do uzdatniania wody i materiałów filtracyjnych kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Według projektu nastąpi zmniejszenie dozwolonej liczby kolejno następujących po sobie odstępstw od spełniania wymagań jakościowych dla wody przeznaczonej do spożycia do dwóch (obecnie, na mocy dyrektywy 98/83/WE, dopuszczalne są trzy odstępstwa).

W proponowanych przepisach doprecyzowano kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz procedury nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obejmujące monitoring jakości wody, stwierdzanie przydatności wody do spożycia przez ludzi, dokonywania ocen obszarowych jakości wody oraz procedowania wniosków o udzielenie zgód na odstępstwa od wymagań jakościowych dla wody.

Konieczna oceny ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody

Nowelizacja zobowiązuje także dostawców wody do oceny ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody (po raz pierwszy do dnia 12 lipca 2027 r.) i systemach zaopatrzenia w wodę (po raz pierwszy do dnia 12 stycznia 2029 r.). Opiniowanie ocen ryzyka i prowadzenia działań zapobiegających ryzyku ustawodawca powierzył Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (PGW WP).

Zaznaczono również, że obowiązek wykonywania oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych, a następnie co 6 lat obowiązek ich przeglądów i ewentualnych aktualizacji, będzie dotyczył właścicieli lub zarządców obiektów priorytetowych, czyli obiektów budowlanych niemieszkalnych przeznaczonych do okresowego albo stałego pobytu ludzi oraz obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych lub innych niebędących obiektami priorytetowymi, z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których użytkownicy mogą być narażeni na ryzyko związane z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi wynikające z bakterii z rodzaju Legionella lub ołowiu.

"Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zaopatrujące w wodę co najmniej 50 000 osób lub dostarczające co najmniej średnio 10 000 m sześc. wody na dobę dokonają oceny wielkości wycieków wody w sieci wodociągowej za rok 2024, a następnie przekażą sprawozdania zawierające wyniki oceny jednostkom PGW WP, które dane przekażą do KE do dnia 12 stycznia 2026 r." - wskazano w projekcie.

Zgodnie z nowelizacją organy lub inne jednostki organizacyjne gmin musiały zidentyfikować osoby lub grupy pozbawione dostępu albo mające ograniczony dostęp do wody przeznaczonej do spożycia. Mają też poprawić lub utrzymać powszechny dostęp ludności do wody pitnej, informując o możliwościach podłączenia się do sieci wodociągowej lub o alternatywnych sposobach uzyskania dostępu do wody.

Autorka/Autor:Pkarp

Źródło: PAP