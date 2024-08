Zmiany w sprawie nalewek. Od dziś nowe przepisy

Chodzi o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Przepisy, które weszły we wtorek, 20 sierpnia br., wprowadzają zmiany w zasadach informowania konsumentów na temat napojów alkoholowych. Dotyczą one przede wszystkim dobrowolnych dodatkowych informacji na etykietach napojów spirytusowych oraz udostępniania informacji na temat napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w barach i restauracjach. Resort rolnictwa przypomniał we wtorkowym komunikacie, że w unijnych przepisach, które regulują kwestie znakowania napojów spirytusowych nazwami prawnym, nie ma pojęcia "nalewka".