Komisja Europejska ma zapłacić odszkodowanie. Za "Zaloguj się przez Facebook"

Komisja Europejska ma zapłacić 400 euro odszkodowania obywatelowi Niemiec za to, że w 2022 roku na swojej stronie udostępniła opcję "Zaloguj się przez Facebook" - orzekł w środę Sąd Unii Europejskiej. W ten sposób dane osobowe trafiły do przedsiębiorstwa z USA, które nie gwarantowały wtedy ich należytej ochrony.

Wyrok wydany przez Sąd UE, niższą instancję Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, nie jest prawomocny. KE będzie mogła odwołać się od niego do TSUE. KE pozwał obywatel Niemiec, który uznał, że naruszono jego prawo do ochrony danych osobowych. Nie chodzi jedynie o przekazanie jego danych Mecie - właścicielowi Facebooka, ale także o amerykańską firmę Amazon Web Services, która jest operatorem sieci dostarczania treści zwanej Amazon CloudFront. KE korzystała z usług obu tych firm w 2021 i 2022 r. do obsługi strony internetowej Konferencji w sprawie przyszłości Europy - inicjatywy, która miała zaangażować obywateli UE w dyskusję na temat integracji europejskiej. Jak czytamy w komunikacie, Niemiec zarejestrował się do udziału w jednym z wydarzeń wybierając oferowaną opcję z wykorzystaniem jego konta na Facebooku - poprzez hiperłącze "Zaloguj się przez Facebook". W ten sposób jego dane zostały przekazane Mecie. Mężczyzna twierdził, że KE naraziła go na ryzyko dostępu do jego danych przez amerykańskie służby wywiadu i bezpieczeństwa.