Dwie duże wygrane w Lotto. Podano, gdzie padły

Gdzie padły szóstki?

"Druga szóstka padła wczoraj (we wtorek - red.) w kolekturze przy ul. Rogera 3A w miejscowości Rudy na Górnym Śląsku. Ten zakład również zawarto metodą chybił trafił. Jest to najwyższa dotychczasowa wygrana w grach Lotto w tej miejscowości" - podał TS.

Należy pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Lotto Plus - wyniki

W Lotto Plus padły następujące liczby: 3 , 12 , 13 , 23 , 31 i 49 . W Lotto Plus nie odnotowano żadnej wygranej.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.