Wyniki banków lepsze niż oczekiwano. Powodem niższe rezerwy i wyższa aktywność

Po drugim kwartale 2021 roku wyniki sześciu giełdowych banków są o jedną czwartą wyższe od rynkowych oczekiwań. Poprawa to efekt głównie niższych rezerw, bo jakość portfela kredytowego mimo COVID-19 istotnie się nie pogorszyła. W wynikach banków widać ponadto wyższą aktywność klientów.

Do tej pory wyniki za II kwartał podało sześć giełdowych banków: Bank Millennium, Santander Bank Polska, mBank, Bank Pekao, Alior Bank oraz ING Bank Śląski.

Analitycy o wynikach banków za II kwartał

Większość banków podała wyniki kilkanaście procent lepsze od oczekiwań rynkowych, a zysk Santandera przekroczył konsensus o ponad 100 proc. Wyniki Banku Millennium były zbliżone do konsensusu i tylko mBanku podał wyniki gorsze od oczekiwań.

Zysk netto tych banków wyniósł blisko 1,5 mld zł, był więc o jedną czwartą wyższy od konsensusu. Za lepszy wynik odpowiadają przede wszystkim niższe o 14 proc. od oczekiwań rezerwy oraz wyższy o 3 proc. wynik z tytułu opłat i prowizji. Wynik odsetkowy oraz koszty operacyjne okazały się do tej pory zgodne z wcześniejszymi szacunkami analityków.

Zsumowany zysk netto 6 banków w II kwartale 2021 roku w porównaniu do konsensusu PAP Biznes

Wyniki banków w II kwartale są blisko 180 proc. wyższe niż rok wcześniej, ale wpływ na taką dynamikę ma przede wszystkim ubiegłoroczna blisko 600 mln strata netto Alior Banku. W porównaniu do I kwartału banki te pokazały wyniki lepsze o ponad 60 proc. i zawdzięczają to niższym kosztom i rezerwom.

Zgodnie z oczekiwaniami drugi kwartał jest kolejnym okresem wysokich rezerw na portfele kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Do tej pory banki informowały o rezerwach na to ryzyko prawne w łącznej kwocie blisko 800 mln zł.