Wakacje kredytowe w ING Banku Śląskim. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Od dziś można składać wnioski o wakacje kredytowe. W jaki sposób mogą to zrobić klienci ING Banku Śląskiego? Jakie warunki muszą spełnić, by skorzystać z wakacji kredytowych? Kiedy należy złożyć wniosek? Wyjaśniamy.

Jakie warunki należy spełnić?

– na dwa miesiące w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku, – na dwa miesiące w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 roku, – po jednej miesięcznej racie w każdym z kwartałów w 2023 roku.

Komu przysługują wakacje kredytowe?

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny , zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych . Z rozwiązania wprowadzonego przez ustawę, która wchodzi dziś w życie, nie będą mogli skorzystać posiadacze kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polski złoty, a także posiadacze kredytów zaciągniętych na cele inwestycyjne, np. na zakup mieszkania na wynajem.

ING Bank Śląski - jak złożyć wniosek?

- We wniosku zobaczysz okres zawieszenia i datę zawieszanej raty.

- Jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą, dołączasz pełnomocnictwo . "Jeśli Twoja umowa została zawarta przez więcej niż jedną osobę, dołącz do wniosku skan lub zdjęcie pełnomocnictwa od wszystkich pozostałych współkredytobiorców. Jeżeli nie możesz wydrukować pełnomocnictwa, przepisz ręcznie treść ze wzoru" - podpowiada bank na swojej stronie internetowej.

Kiedy złożyć wniosek?

Chociaż wnioski można składać już od dziś, klienci ING Banku Śląskiego nie muszą tego robić przed końcem lipca. "Żeby zawiesić ratę sierpniową, musisz złożyć wniosek przed dniem płatności raty w sierpniu. Przykład: Jeśli dzień płatności raty to 5 sierpnia, to masz czas na złożenie wniosku do 4 sierpnia. W dniu płatności raty nie złożysz już wniosku" - wyjaśnia bank.