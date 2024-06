Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Budowa przydomowej elektrowni wiatrowej będzie mogła zostać objęta dofinansowaniem do 30 tysięcy złotych w ramach programu "Moja Elektrownia Wiatrowa", który rusza w poniedziałek, 17 czerwca.

Prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak na piątkowej konferencji wspólnie z wiceministrem klimatu i środowiska Miłoszem Motyką wyjaśniła, że w ramach pierwszego naboru na "Moją Elektrownię Wiatrową", czyli na budowę przydomowego wiatraka, zarezerwowano 50 mln zł. Nabór w tym etapie potrwa rok lub do wyczerpania zarezerwowanego budżetu.

Realizacja całego programu została przewidziana na lata 2024-2029. Wnioski będą możliwe do złożenia maksymalnie do ostatniego dnia grudnia roku 2028. Jego całkowity budżet to 400 mln zł.