"Uśpione konta" w bankach. Nowy obowiązek

Nowy obowiązek dla banków

"Zgodnie z proponowanym przepisem, z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku prowadzonego na podstawie umowy(…), bank będzie obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje, a w przypadku jego śmierci - daty śmierci" - podano w uzasadnieniu do projektu.

"Proponuje się, aby banki miały obowiązek uzyskiwania informacji o dacie śmierci klientów bezpośrednio z rejestru PESEL, co umożliwi szybkie zamknięcie tzw. rachunków uśpionych. W związku z tym spadkobiercy szybciej uzyskają informacje o zgromadzonych środkach pieniężnych i ograniczone zostanie ryzyko wypłat na rzecz osób nieuprawnionych" - podano w uzasadnieniu do projektu.

Więcej kont, wygaśnięcie umowy

W projektowanych przepisach jest także mowa o sytuacji, kiedy umowa prowadzenia rachunku wygasła, a klient nie pozostawił dyspozycji wypłaty środków. "(…) z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, (…) zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, bank jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje, a w przypadku jego śmierci - daty śmierci" - napisano w uzasadnieniu.

Bank przekaże informacje spadkobiercy

W projektowanej regulacji znajduje się przepis, który wskazuje zakres informacji przekazywanych przez bank posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, oraz zarządcy sukcesyjnemu. MF podkreśliło w uzasadnieniu, że w obecnym stanie prawnym utrudnione było "wykonanie obowiązku udzielenia informacji wobec rachunków zamkniętych wcześniej niż maksymalne okresy przechowywania informacji o rachunkach wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa". "Uproszczona została (..) procedura przekazania informacji zbiorczej przez bank, która polega na zwolnieniu banków z przekazania informacji zbiorczej w odniesieniu do umów rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych, w których upłynął już, wynikający z odrębnych przepisów, właściwy okres wymagany do przechowywania przez bank związanych z tymi umowami informacji i dokumentów" – czytamy w uzasadnieniu. W projekcie znalazły się także zmiany w ustawie o ewidencji ludności, dzięki którym banki będą informowane nie tylko o fakcie zgonu klienta, jak to jest obecnie, ale także o dacie śmierci klienta. Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.