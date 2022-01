Prezes NBP dla Bloomberga: stopy procentowe powinny być wyższe niż oczekuje tego rynek

Prezes Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński będzie dążył do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu zacieśnienia polityki monetarnej. Według Bloomberga to efekt najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazały, że produkcja przemysłowa i płace szybko wzrosły pod koniec 2021 roku .

Bloomberg ocenia, że bank centralny może teraz działać szybciej w nadchodzących miesiącach, aby zdławić inflację, która jest na poziomie niewidzianym od ponad dwóch dekad. Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 roku wzrosły o 8,6 procent rok do roku. Miesiąc wcześniej, w listopadzie ceny rosły w tempie 7,8 procent rok do roku.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej do tej pory zdecydowała się na cztery podwyżki stóp procentowych. W październiku 2021 roku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 procent. Była to pierwsza podwyżka od maja 2012 roku. W listopadzie główna stopa procentowa wzrosła o 75 punktów bazowych, a w grudniu o 50 punktów bazowych. Rada podczas ostatniego, styczniowego posiedzenia postanowiła kolejny raz podwyższyć stopy procentowe NBP o 50 punktów bazowych.

Prezes NBP Adam Glapiński mówił podczas konferencji prasowej - która miała miejsce 5 stycznia 2022 roku - że biorąc pod uwagę obecne prognozy rozwoju sytuacji, będzie namawiał Radę do jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych, co najmniej o 50 punktów bazowych. - Mnie osobiście się wydaje, i to zdanie podziela większość członków obecnej Rady, że stopa procentowa do 3 procent nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w gospodarce, których należałoby się obawiać. Niestety każda podwyżka stóp procentowych powoduje spowolnienie wzrostu gospodarczego. Biorąc pod uwagę obecną prognozę, ja bym namawiał Radę Polityki Pieniężnej do jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych, co najmniej o 50 punktów bazowych - mówił Glapiński.