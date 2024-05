Szóstka w Lotto Plus. Podano, gdzie padła

We wtorek, 7 maja w Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 3, 11, 12, 14, 20, 36 . Odnotowano jedną szóstkę. "Szczęśliwy zakład zawarto w punkcie LOTTO przy ul. Kołłątaja 18d w Puławach (woj. lubelskie)" - poinformował Totalizator Sportowy.

Totalizator Sportowy podał, że do tej pory w puławskich kolekturach odnotowano cztery szóstki - z czego trzy w Lotto i jedną w Lotto Plus.

Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.