Obecny poziom stóp procentowych należy uznać za właściwy - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. W nagraniu opublikowanym na stronie NBP szef banku centralnego odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące między innymi kredytów frankowych oraz przyszłości polskiej gospodarki.

Poziom stóp procentowych

- Obecny poziom stóp procentowych - co chcę zaznaczyć stanowczo - należy uznać za właściwy. I jak sadzę, ten poziom stóp procentowych jeszcze bardzo długo będzie właściwy - powiedział prezes NBP Adam Glapiński.

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada podała po nim, że postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,11 proc.; stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

Rada na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 punktów bazowych.

Kredyty w walutach obcych

- Propozycje Komisji (Nadzoru Finansowego w sprawie kredytów frankowych - red.) wymagają skonkretyzowania, przenalizowania, przedstawienia publicznie. NBP od dawna wskazywał, że banki i klienci powinni dążyć do pozasądowego rozwiazywania sporów i zwierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych - stwierdził także Glapiński.

Podkreślił, że "rekomendacja w tej sprawie została wydana prze Komitet Stabilności Finansowej, któremu przewodniczę, już w 2017 roku".

- Nawet wprowadziliśmy bodźce ekonomiczne, które miały zachęcać banki do przewalutowania kredytów w porozumieniu z kredytobiorcami, dobrowolnego porozumienia. Jednak w praktyce nie odnotowaliśmy tu żadnego postępu - powiedział prezes NBP.

Zaznaczył, że nie donosi "się do tej kwestii bardziej szczegółowo", bo "to kwestia do regulacji miedzy samami bankami a kredytobiorcami".

Propozycja KNF

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował we wtorek bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód w sprawie kredytów frankowych. Nadzorca chce, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

Jastrzębski ocenił, że nadszedł moment, by sektor bankowy ostatecznie zmierzył i uporał się z problemem kredytów we frankach szwajcarskich. Jego zdaniem, rozwiązanie, które zostanie wypracowane musi uwzględniać także interesy klientów, którzy w analogicznym czasie co kredytobiorcy frankowi zaciągali kredyty w złotych.

Jako najbardziej spójne i mające szanse powodzenia ocenił rozwiązanie, w którym klienci banków zaczęliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej wtedy marżę.

Przewodniczący poinformował, że KNF rozpoczął rozmowy w tej sprawie z UOKiK, by zapewnić ochronę praw konsumentów oraz stabilność i trwałość porozumień, które były zawierane pomiędzy bankami a klientami.

Koniunktura

Glapiński wypowiedział się również na temat stanu polskiej gospodarki i przewidywanej koniunktury.

- Według dostępnych prognoz, w tym listopadowej projekcji NBP, czeka nas zasadnicza poprawa koniunktury w przyszłym roku i stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej. Powrócimy na ścieżkę wzrostu, ale całkowite odrobienie strat związanych z pandemią zajmie jednak prawdopodobnie trochę dłużej niż rok - powiedział Glapiński.

- Tym niemniej przyszły rok przyniesie wyraźną poprawę i prawie całkowite odrobienie start - dodał.

