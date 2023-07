Podatek od psa w górę

W 2024 roku wzrośnie maksymalna stawka podatku od psa. Ta danina nie obowiązuje jednak w całym kraju. To gminy samodzielnie decydują, czy na ich terenie trzeba uiszczać podatek od posiadania psa.

Podatek od posiadania psa funkcjonuje na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Maksymalna stawka podatku od posiadania psa regularnie jest podnoszona. W 2023 roku wynosi 150,93 zł, a w 2024 wzrośnie do 173,55 zł.

"O 15 proc. wzrośnie nie tylko podatek od nieruchomości ale to również wzrost innych opłaty np. dla posiadaczy psów. Właściciel czworonoga w 2024 r. zapłaci 173,55 zł opłaty, a więc o 23 zł więcej niż w br." - napisał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Wzrost o 15 proc. wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu komunikatu GUS, w którym poinformowano, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 115,0. Oznacza to wzrost cen o 15 proc. rok do roku.

Górne granice stawek podatków lokalnych podlegają corocznej waloryzacji właśnie w oparciu o ten wskaźnik.

Podatek od psa

Podatek od psa nie jest obligatoryjny. Ustawa jedynie daje radom gminy prawo do nakładania podatku od posiadania psa. Tym samym to rady gmin w drodze uchwały decydują, czy podatek od posiadania psa obowiązuje i to na stronach internetowych każdej gminy należy szukać informacji na ten temat.

Gminy także decydują o wysokości podatku od psa, przy czym górną granicę ustala resort finansów. "Każda gmina sama ustala wysokość opłaty, na przykład zależnie od wielkości i rasy psa. Dlatego o dokładną kwotę zapytaj w swoim urzędzie gminy" - czytamy na rządowych stronach.

Ponieważ to gminy decydują, czy na ich terenie będzie obowiązywał podatek od posiadania psa, obowiązek jego płacenia zależy od miejsca zamieszkania. W jaki sposób należy rozliczyć się z podatku od posiadania psa? Osoby, których on dotyczy, zobowiązane są zapłacić go w wymaganej wysokości raz do roku – podobnie jak inne rozliczenia podatkowe.

Aby zapłacić, należy udać się do urzędu gminy i wnieść opłatę w jego kasie, lub zrobić to przelewem internetowym na rachunek bankowy urzędu gminy.

Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku, obowiązuje zapłata podatku w połowie jego wysokości. W takich przypadkach podatek można zapłacić od razu przy rejestracji psa w gminie.

Kto nie zapłaci podatku od psa?

Nawet jeżeli mieszkamy na terenie gminy, która wymaga opłaty za posiadanie psa, to nie wszyscy muszą uiszczać daninę. Nie zapłacimy podatku za jednego psa, jeśli mamy: orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a pies jest psem asystującym; orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzimy gospodarstwo domowe.

"Jeśli masz więcej psów i spełniasz te warunki – zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa" - czytamy na rządowych stronach.

Ponadto nie zapłacimy podatku za jednego lub dwa psy, jeśli płacimy podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. "Płacisz wtedy dopiero za trzeciego i każdego kolejnego psa" - zaznaczono.

Dodatkowo niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły zwierzę ze schroniska albo mają psy oznakowane chipem.

