Fiskus przeprasza za utrudnienia. "Przygotowujemy zeznania PIT za 2021 rok"

Usługa Twój e-PIT będzie niedostępna od 3 do 14 lutego - poinformowało Ministerstwo Finansów. Przerwa techniczna poprzedzi udostępnienie zeznań PIT za 2021 rok. Podatnicy będą mieli do nich dostęp od 15 lutego, tego dnia ruszy też możliwość składania zeznań podatkowych.

Twój e-PIT od 15 lutego

15 lutego ruszy możliwość składania zeznań podatkowych, w tym popularnego PIT-37. Co do zasady termin złożenia deklaracji upływa z końcem kwietnia, w tym roku 30 kwietnia to jednak sobota. Oznacza to wydłużenie możliwości rozliczenia z fiskusem do 2 maja. Termin dotyczy podatników rozliczających się w ramach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.