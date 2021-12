Paczki spoza UE - jak zamówić przesyłki z UK lub Chin i ile to będzie kosztować

Paczki spoza UE - między innymi paczki z Wielkiej Brytanii i Chin - wymagają opłacenia należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu zajmuje się w większości przypadków Poczta Polska. Sprawdź, jak zamówić paczkę spoza Unii Europejskiej, by nie ponieść dodatkowych kosztów, a czas jej doręczenia był jak najkrótszy.

Polacy coraz chętniej świąteczne zakupy robią przez internet. Poczta Polska przypomina, jakie zasady obowiązują przy zamawianiu paczek spoza Unii Europejskiej i do kiedy trzeba zamówić paczkę, żeby doszła przed Bożym Narodzeniem.

Paczki spoza UE - koszty, podatek

Pocztę Polską i innych operatorów działających na terenie Unii Europejskiej od 1 lipca obowiązują nowe zasady dotyczące przesyłek spoza UE. Zmieniło się to, że Poczta Polska zajmuje się odprawą celno-podatkową towarów, jeśli ich wartość nie przekroczy 1000 euro.

Podstawę naliczenia należności celnych i podatkowych stanowi tzw. wartość celna przesyłki. Zwykle składa się na nią wartość towaru, koszt transportu i ewentualnie koszt ubezpieczenia. Poczta sama nie określa wysokości należności celnych i podatkowych. Dokonuje w naszym imieniu zgłoszenia celnego, które obejmuje m.in. informację o zawartości przesyłki, a na tej podstawie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) określa wysokość należności i przekazuje tę informację poczcie. Ta zaś pobiera odpowiednie opłaty od odbiorcy przesyłki.

Generalnie na wysokość opłat największy wpływ ma wartość sprowadzanego spoza UE towaru.

● Paczki do 150 euro

Paczki spoza UE o wartości do 150 euro (ok. 690 zł) podlegają opodatkowaniu VAT, ale są zwolnione z opłat celnych. W tym wypadku Poczta ma domyślne pełnomocnictwo, dzięki któremu sama wypełnia elektroniczne zgłoszenie celne. Za tę usługę zapłacisz 8,50 zł listonoszowi, kurierowi lub na poczcie, a nazywa się to opłatą pocztową.

● Paczki od 150 do 1000 euro (ok. 690 zł do ok. 4500 zł)

Takie przesyłki są najdroższe. Podlegają opłacie VAT, opłacie celnej i opłacie pocztowej. Przy paczce o wartości do 1000 euro należy udzielić Poczcie Polskiej pełnomocnictwa do wykonania zgłoszenia celnego. Robi się to w placówce Poczty lub jej filii. W przypadku osoby fizycznej wystarczy okazać dowód osobisty. Jeśli pełnomocnictwo składa osoba prawna, należy dostarczyć numery NIP, REGON oraz EORI.

Co to jest tzw. EORI Number? Każdy przedsiębiorca, który chce prowadzić wymianę handlową z krajami znajdującymi się poza UE, musi taki numer uzyskać. Można to zrobić na portalu PUESC. Numer EORI przyznawany jest jednorazowo i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu przedsiębiorca jest rozpoznawany przez wspólnotowe organy celno-skarbowe.

● Paczki powyżej 1000 euro i akcyzowe

Przesyłki o wartości powyżej 1000 euro lub zawierające towary akcyzowe (np. alkohol, perfumy, papierosy) nie podlegają zgłoszeniu celnemu przez Pocztę Polską. W ich przypadku trzeba samodzielnie dokonać zgłoszenia celnego lub przez wskazanego agenta. Można to zrobić w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej puesc.gov.pl.

● Prezenty

Prezenty, czyli przesyłki okazjonalne wysyłane przez osobę fizyczną do osoby fizycznej, nie podlegają opłatom, jeśli nie przekraczają kwoty 45 euro (ok. 206 zł).

Taka paczka prezentowa może zawierać towary akcyzowe, takie jak np. perfumy, ale tylko w ilościach dozwolonych przepisami. Buteleczka perfum nie może przekraczać 50 ml. Większy flakon może zostać zatrzymany przez służbę celną.

Ważne: Pamiętaj, żeby nie przekroczyć kwoty 45 euro. Jeśli to zrobisz, zostaną naliczone opłaty, a proces przesyłania się wydłuży.

Naliczenie podatku VAT w momencie zakupu

Większe portale internetowe, wysyłające paczki do Unii Europejskiej, moją prawo naliczyć podatek VAT w momencie zakupu. To tak zwany mechanizm IOSS. O skorzystaniu z tej opcji decydują przedsiębiorcy i operatorzy handlu elektronicznego w kraju odbioru.

Klienci zostaną powiadomieni o opłacie VAT w momencie zakupu, a nie przy odbiorze przysyłki. Zakupione w ten sposób towary do oclenia zgłasza Poczta Polska, więc zapłacimy dodatkowo 8,50 zł, a przy wartości towaru od 150 do 1000 euro również naliczoną przez KAS opłatę celną.

Zatrzymanie paczki spoza UE przez służbę celną

Służba Celna zatrzymuje paczki, w których jest żywność, suplementy diety i leki. W takim wypadku otrzymasz wiadomość od Poczty Polskiej z instrukcją dalszego postępowania.

Warto wiedzieć, że pracownicy nie mogą kontrolować zawartości przesyłek, takie prawo przysługuje jedynie funkcjonariuszom celnym. Gdy jednak wielkość, waga lub inne cechy przesyłki budzą wątpliwość co do prawdziwości deklaracji wypełnionej przez nadawcę, przesyłka może zostać przekazana do kontroli przeprowadzanej przez celnika w obecności pracownika Poczty.

Funkcjonariusze celni mogą też wytypować przesyłkę do kontroli z własnej inicjatywy.

Kiedy wysyłać paczki świąteczne do krajów UE?

Z powodu pandemii COVID-19 i okresu świątecznego czas dostarczenia paczek spoza UE może się wydłużyć. Poczta Polska radzi, żeby świąteczne paczki nadać najpóźniej do 7 grudnia 2021 r.

Autor:mbl//az

Źródło: Poczta Polska, puesc.gov.pl