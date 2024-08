Okienko transferowe w sprawie emerytur. Kilkanaście tysięcy wniosków do ZUS

Polacy mogli od kwietnia do końca lipca zadecydować, czy część ich składki emerytalnej ma trafiać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Jak przekazał ZUS, w tej sprawie do Zakładu wpłynęło niemal 16 tysięcy deklaracji. Większość wniosków dotyczyła przekazywania środków do OFE.

Jak przypomniał w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, może zdecydować, czy jej część, która wynosi 2,92 proc. pensji ma być zapisana na subkonto w ZUS czy przekazana na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

W tej edycji okna transferowego wypłynęło ponad 15,7 tys. deklaracji. Blisko jedna trzecia ubezpieczonych zdecydowała się przekazywać środki na subkonto w ZUS. Pozostali wybrali OFE – poinformował ZUS.

ZUS czy OFE?

Rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski wyjaśnił, że pierwszym oknie transferowym, w 2014 r., ZUS przetworzył ponad 2,5 mln oświadczeń. Ubezpieczeni mogli wtedy złożyć tylko oświadczenie o przekazywaniu składek do OFE. Jego brak traktowany był jako wybór subkonta w ZUS.

W kolejnym oknie w 2016 r. do ZUS trafiło blisko 100 tys. oświadczeń, ponad 94 proc. ubezpieczonych wybrało wtedy OFE.

Swoją decyzję ubezpieczony przekazywał na formularzu "Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych", które ma symbol ZUS-US-OFE-03. Oświadczenie można było dostarczyć do ZUS elektronicznie przez PUE albo do placówki, osobiście lub pocztą.

Oświadczenia nie musieli składać ubezpieczeni, którzy nie zmieniali decyzji podjętej w poprzednim oknie transferowym oraz ci, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Suwak bezpieczeństwa

ZUS wyjaśnił, że dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego będzie uruchomiony tzw. suwak bezpieczeństwa. Oznacza to, że ZUS nie będzie przekazywał składek do OFE, lecz OFE stopniowo przekaże środki do ZUS, który zapisze je na subkoncie.

Ubezpieczony, który do tej pory nie był członkiem OFE, a chce, aby część jego składki była przekazywana na rachunek funduszu, powinien zawrzeć pierwszą umowę z wybranym z otwartym funduszem emerytalnym. Ma na to cztery miesiące od złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez ZUS.

