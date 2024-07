Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Nowi prezesi banków w Polsce

Rada nadzorcza PZU pod koniec marca br. poinformowała o powołaniu w skład zarządu Artura Olecha, powierzając mu funkcję prezesa spółki pod warunkiem uzyskania zgody KNF. Przekazano wówczas, że do czasu uzyskania zgody Olech będzie p.o. prezesa spółki.

Bartosza Kublika rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała na wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu na początku kwietnia br. Jednocześnie powołano go na stanowisko prezesa, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.