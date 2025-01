Pensje w górę. Najnowsze dane z firm

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2024 roku wyniosło 8821,25 złotego, co oznacza wzrost o 9,8 procent rok do roku - przekazał Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiostw rdr spadło o 0,6 proc. rdr. W całym 2024 r. wynagrodzenia w przesiębiorstwach wzrosły o 11,0 proc. rdr (do średnio 8.265,92 zł), a zatrudnienie spadło o 0,4 proc.

Wpływ nagród i premii

W grudniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do listopada 2024 r. o 4,0 proc.

"Wzrost ten spowodowany był wypłatą m.in. nagród, w tym nagród świątecznych, jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Górnika, a także premii kwartalnych, rocznych i odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń" - napisano.

Komentarze ekonomistów

"Płaca minimalna wzrosła w 2025 roku o 10 proc., czyli mniej niż w 2024 roku (+21,5 proc.). Jej wpływ na wzrost płac średniego wynagrodzenia pozostaje istotny - w ostatnich latach obejmuje ona coraz więcej osób. Dane GUS potwierdzają, że w firmach zatrudniających do 9 osób mediana wynagrodzeń jest równa płacy minimalnej" - czytamy w komentarzu PIE.

"Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w grudniu w tempie jedynie jednocyfrowym (9,8 proc. r/r). A to niespodzianka!

1. Czy płace będą nadal hamować? Tak. To pokazują wszelkie wskaźniki wyprzedzające, które przepowiedziały także wzrosty płac. Ergo, nie mamy powodów sądzić iż się mylą. 2. Biorąc pod uwagę opóźnienia w transmisji płac na inflację usługową, w tym problem "ostatniej mili", stanie się on w 2026 problemem nieistniejącym" - piszą z kolei ekonomiści mBanku.

"Spore zaskoczenie w danych o rynku pracy - grudzień przyniósł pierwszy od roku jednocyfrowy wzrost płac. Ich dynamika wyhamowała do 9,8 proc. r/r (konsensus: 11 proc.). To w dużej mierze efekt mniej hojnych bonusów świątecznych i wypłat z okazji Dnia Górnika. W 2025 roku widzimy wyhamowanie dynamiki płac jedynie do ~9 proc." - komentują natomiast analitycy Banku Pekao.