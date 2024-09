Minister finansów o obniżeniu składki zdrowotnej

- No to jest sytuacja, z którą musimy skończyć. I tego nie będzie, to już jest pewne. Tutaj mamy zgodę absolutnie wszystkich koalicjantów i Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Zdrowia są gotowe, żeby projekt ustawy bardzo szybko przedłożyć - zapowiedział minister finansów.

Jeśli chodzi o ustawę dotyczącą obniżki składki zdrowotnej, to Domański powiedział, że "wciąż trwają dyskusje w ramach koalicji, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to są dobre dyskusje".

- Możemy to w ramach tych czterech miliardów złotych, które zostały zarezerwowane w budżecie, zrobić i myślę, że to jest kwestia najbliższych dni - powiedział.

Jaka będzie obniżka składki zdrowotnej?

Na pytanie, jak będzie wyglądała ta ustawa, szef MF odparł: - Myślę, że znajdziemy rozwiązanie, które będzie zbliżone do tego, co przedstawiliśmy w marcu z panią minister (zdrowia Izabelą) Leszczyną. Tutaj trwają negocjacje dotyczące pewnych parametrów, poziomów, natomiast wiemy, że chcemy się skupić na ograniczeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, w szczególności tych najsłabiej zarabiających.

- Dlatego sytuacja przedsiębiorców jednak nie jest w pełni porównywalna do sytuacji osób na etacie. To rozwiązanie, za którym my optujemy jako Ministerstwo Finansów, także Ministerstwo Zdrowia, ale myślę, że również nasi koalicjanci, to aby tym mniejszym przedsiębiorcom ograniczyć składkę zdrowotną w ramach tego limitu, który mamy w budżecie - wyjaśnił Domański.