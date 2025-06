Wysokie marże kredytów w Polsce. NBP wyjaśnia przyczyny

Marże kredytowe w Polsce są wyższe od średniej Unii Europejskiej - podał w czwartek Narodowy Bank Polski. Zaznaczył, że wynika to głównie z krajowych regulacji, których zniesienie pozwoliłoby na zbliżenie się do poziomu typowego dla wspólnoty.

Bank centralny podkreślił, że obecnie marże kredytowe w Polsce kształtują się poniżej długoterminowej średniej. Dodał, że są one wyższe niż średnia w innych krajach UE , co częściowo wynika z czynników specyficznych dla polskiego sektora bankowego.

Kredyty droższe niż w UE

W przypadku kredytów na stopę okresowo stałą, w których raty są niezmienne przez ustalony okres (z reguły 5 lat), podstawą do wyznaczenia oprocentowania jest stawka odzwierciedlająca przeciętny, oczekiwany przez rynek, poziom stóp procentowych w tym okresie, czyli np. 5-letnia stawka IRS.

NBP wyjaśnił, że w okresie objętym badaniem, czyli latach 2014-2025 marże kredytowe w Polsce były wyższe niż średnia w innych krajach UE, co w dużej mierze wynika z czynników specyficznych dla krajowego rynku kredytowego, które banki muszą brać pod uwagę (np. regulacje).

"W przypadku kredytów oprocentowanych według stopy zmiennej, które do końca 2021 r. dominowały wśród nowych kredytów w Polsce, marże były o ok. 0,3 p.p. wyższe niż średnio w innych krajach, w których również dominował ten rodzaj kredytu. Natomiast w przypadku kredytów oprocentowanych według stopy okresowo stałej ta różnica wynosiła ok. 1,5 p.p." – zauważył bank centralny.