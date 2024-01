Dwie szóstki w Lotto i wysoka wygrana w Eurojackpot. Wiemy, gdzie padły

We wtorek padły dwie szóstki w Lotto i Lotto Plus. Totalizator Sportowy podał szczegóły dotyczące szczęśliwych kuponów. Wiemy też, gdzie padła wysoka wygrana w Eurojackpot.

Wysokie wygrane w Lotto

Główna wygrana wynosi 9 488 527,40 zł. Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. Oznacza to, że do szczęśliwca trafi ostatecznie kwota 8 539 674,66 zł.