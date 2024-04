Nowe dane z banków. Analityk spodziewa się powtórki z historii

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i) w marcu 2024 roku udzieliły 18,5 tysiąca kredytów mieszkaniowych, co oznacza wzrost o 87,3 procent rok do roku - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Ponad jedną piątą stanowiły zobowiązania udzielone w ramach programu Bezpieczny kredyt 2 procent. Łączna kwota kredytów hipotecznych wyniosła niemal 7,7 miliarda złotych.

BIK podał w środowym komunikacie, że w marcu br. banki i SKOK-i udzieliły 18,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 7,685 mld zł. Oznacza to wzrost o o odpowiednio 87,3 proc. i 129,2 proc. rok do roku. To jednocześnie liczby o ponad 15 proc. niższe niż w lutym 2024 roku.

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego udzielonego w marcu br. wyniosła 416,51 tys. zł - to wzrost o 22,4 proc. w stosunku do marca 2023 roku.

Kredyty mieszkaniowe - marzec 2024 roku

Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK zwrócił uwagę, że kredyty mieszkaniowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem i to pomimo braku programu Bezpieczny kredyt 2 procent. "Wpływ na nadal wysoką sprzedaż ma wyższa zdolność kredytowa. Przyczynił się do niej głównie wzrost realny wynagrodzeń (ok. 10 proc.) oraz stabilizacja stóp procentowych. To z kolei przełożyło się na wyższą wartość udzielanego kredytu" - wyjaśnił.