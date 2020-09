Zwroty za odwołane wycieczki. Został ostatni krok

W czwartek parlament zakończył prace nad tak zwaną tarczą turystyczną. Teraz ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta RP. W ustawie znalazły się kolejne rozwiązania, które mają pomóc turystyce w dobie koronawirusa. Jej najważniejszy element to kwestia rekompensat za opłacone i nieodbyte imprezy turystyczne.

Zwroty za odwołane wycieczki

Zgodnie z uchwalonym jeszcze w marcu pierwszym pakietem antykryzysowym biura turystyczne mogły oferować vouchery na wyjazdy klientom, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii. Drugą opcją był zwrot pieniędzy. W tym jednak przypadku klient musiałby czekać na to do 180 dni. Celem tych przepisów było zapewnienie płynności firmom turystycznym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem.

Zgodnie z nowymi przepisami organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Będzie on musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci. Z ustawy wynika również, że wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę.