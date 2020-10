Państwowa kasa pod kreską. Deficyt rośnie

Po wrześniu deficyt budżetu państwa wyniósł 13,8 miliarda złotych - poinformował w środę wiceminister finansów Piotr Patkowski, powołując się na szacunkowe dane resortu. Oznacza to wzrost o około 0,5 miliarda w porównaniu do sytuacji na koniec sierpnia. Zgodnie z nowelizacją tegorocznej ustawy budżetowej, deficyt na koniec tego roku ma wynieść 109,3 miliarda złotych.

"Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za ubiegły miesiąc pokazują, że wrzesień był kolejnym miesiącem normalizacji sytuacji gospodarczej po pierwszej fali pandemii" - ocenił Patkowski.

Wiceminister wyjaśnił, że w okresie styczeń - wrzesień 2020 roku dochody budżetu państwa były wyższe o 8,5 miliarda złotych w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień 2019 roku o około 5,4 miliarda złotych, czyli o 2 procent.

Deficyt budżetu państwa po wrześniu wyniósł 13,8 miliarda złotych. Zgodnie z wcześniejszymi danymi MF, po sierpniu br. budżet miał 13,3 miliarda złotych deficytu. Na początku października Sejm znowelizował tegoroczną ustawę budżetową. Deficyt na koniec tego roku ma wynieść 109,3 miliarda złotych. Ustawą na najbliższym posiedzeniu ma się zająć Senat.

Dochody podatkowe

Zgodnie z przekazanymi przez Patkowskiego danymi, dochody z VAT we wrześniu br. wyniosły 15,9 miliarda złotych i były wyższe o około 2 miliardy złotych, czyli 14,7 procent rok do roku. "Po spadkach w okresie marzec-czerwiec, jest to trzeci (po lipcu) wzrost wpływów z VAT w ujęciu rocznym. Taka sytuacja spowodowana jest m.in. sprawną realizacją zwrotów VAT w poprzednich miesiącach oraz spadkiem tempa wzrostu zapasów w gospodarce" - tłumaczył wiceminister.

Według danych MF w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wykonanie dochodów z VAT wyniosło około 131,1 miliarda złotych i było niższe o około 1,6 miliarda złotych, czyli 1,2 procent rok do roku. "Wykonanie dochodów z VAT w ujęciu narastającym stanowi ok. 77,1 proc. całorocznej kwoty prognozowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2020 r." - zaznaczył Patkowski.

MF podało, że dochody z podatku akcyzowego we wrześniu br. wyniosły około 6,9 miliarda złotych i były wyższe o około 0,7 miliarda złotych, tj. o 10,5 procent rok do roku. W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło około 51,9 miliarda złotych i było niższe o około 1 miliard złotych, czyli 1,8 procent rok do roku.

Dochody budżetu państwa z PIT we wrześniu br. wyniosły 5,5 miliarda złotych i były niższe o około 0,2 miliarda złotych, tj. o 4,1 procent rok do roku. Natomiast w okresie styczeń-wrzesień br. wykonanie dochodów z podatku PIT wyniosło ok. 45 miliardów złotych i było niższe o około 2,8 miliarda złotych, czyli 5,9 procent rok do roku.

Dochody budżetu państwa z CIT we wrześniu br. wyniosły 2,6 miliarda złotych i były niższe o około 0,2 miliarda złotych, tj. 7,2 procent rok do roku. W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku wykonanie dochodów z CIT wyniosło około 30,5 miliarda złotych i było na poziomie analogicznego okresu roku poprzedniego.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP