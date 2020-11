Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przedłużona

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany również w kolejnych tygodniach - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, które w piątek opublikowano w Dzienniku Ustaw. Wysokość świadczenia to 80 procent wynagrodzenia.

W związku z przedłużeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych rząd zdecydował o przedłużeniu wypłat dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z rozporządzeniem będzie przysługiwał nie dłużej niż do 24 grudnia tego roku.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Z dodatkowego zasiłku może skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.