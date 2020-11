Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak go otrzymać?

Od najbliższego poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie on przysługiwał co najmniej do 29 listopada. Poniżej, wyjaśniamy jak otrzymać zasiłek.

W rozporządzeniu przyznano prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 21 dni, od 9 do 29 listopada tego roku.

Z dodatkowego zasiłku będzie mógł skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do ukończenia 24 lat.