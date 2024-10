Jesień pod znakiem podwyżek. "Doszedł kolejny czynnik"

BIG InfoMonitor poinformował, że prawie 55 proc. biorących udział w badaniu przedsiębiorców informuje o wzroście cen, z czego ok 15 proc. już je podniosło, a kolejne 40 proc. zamierza zrobić to do końca roku. "Gdy uwzględnimy zarówno tych, którzy już to zrobili oraz zapowiadających podwyżki, to wyższe ceny w tym roku znajdziemy w ofertach ponad 54 proc. mikrofirm, 60 proc. małych firm, jak i 44 proc. średnich" - podano. Co piąty średni przedsiębiorca nie podjął jeszcze decyzji o ewentualnych zmianach cen; wśród najmniejszych wątpliwości ma co dziesiąta firma.