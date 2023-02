Lawina wniosków od kredytobiorców. Najnowsze dane

"Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Według stanu na koniec 2022 roku, od początku funkcjonowania Funduszu kredytodawcy zarejestrowali w BGK 9960 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 591,4 mln zł. BGK wypłaciło w tym czasie 59 753 raty wsparcia w łącznej kwocie 96,7 mln zł" - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - dane

Nawet dwa tysiące przez 36 miesięcy

"Maksymalnie można otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Co ważne, część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone mogą zostać aż 22 tys. zł. Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do swojego kredytodawcy (banku - red.). W 2022 roku złożono łącznie blisko 9,1 tys. wniosków, z czego ok. 7,7 tys. zostało przyjętych, a ok. 1,4 tys. odrzuconych" – podał resort.