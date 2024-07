Europejski Bank Centralny podjął decyzję w sprawie stóp procentowych

"Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Napływające informacje zasadniczo pokrywają się z wcześniejszą oceną Rady Prezesów co do średniookresowych perspektyw inflacji. O ile niektóre miary inflacji bazowej w maju wzrosły z powodu czynników jednorazowych, o tyle w czerwcu większość miar nie zmieniła się lub spadła. Zgodnie z oczekiwaniami zyski amortyzowały proinflacyjne oddziaływanie wysokiego wzrostu płac. Pod wpływem polityki pieniężnej warunki finansowania pozostają zaostrzone. Jednocześnie wewnętrzna presja cenowa znajduje się wciąż na wysokim poziomie, inflacja cen usług jest podwyższona, a inflacja ogółem prawdopodobnie utrzyma się powyżej celu przez znaczną część przyszłego roku" - napisano w komunikacie.

Determinacja Rady Prezesów EBC

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja szybko powróciła do średniookresowego docelowego poziomu 2 proc. Podstawowe stopy procentowe pozostaną wystarczająco restrykcyjne tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia tego celu. Rada Prezesów będzie w dalszym ciągu ustalać odpowiedni stopień i czas trwania restrykcyjności na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp" - dodano.