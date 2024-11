Pieniądze mogą przepaść. Ostatnie dni na złożenie wniosku

300 złotych na wyprawkę szkolną. Kto w tym roku jeszcze nie wnioskował o to świadczenie powinien się pospieszyć - można to zrobić tylko do końca listopada. O ważnym terminie przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Jak podkreśla resort, wsparcie nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola, a także studentów.