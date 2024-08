Trzy razy więcej za żłobek. Jest reakcja

Trzeba jak najszybciej to przeciąć i wspólnie z prezydentem znaleźć wyjście - napisała w mediach społecznościowych wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, odnosząc się do trzykrotnego wzrostu opłat za żłobek w Koszalinie.

Rada Miejska w Koszalinie przyjęła w poniedziałek na nadzwyczajnej sesji uchwałę, z której wynika, że od 1 października br. opłata stała za pobyt dziecka w żłobku miejskim w Koszalinie wzrośnie trzykrotnie - z 580 zł do 1750 zł, a maksymalna opłata żywieniowa będzie mogła wzrosnąć do 20 zł.

Do tej pory miejsce dla malucha kosztowało 580 złotych plus wyżywienie 210 złotych, a państwowa ulga wynosiła 400 złotych. Finalnie do zapłacenia zostawało 390 złotych.

Uchwała w Koszalinie zacznie obowiązywać 1 października br., gdy rusza rządowy program Aktywny Rodzic, w ramach którego rodzice będą mogli składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie Aktywnie w żłobku przysługujące w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko.

"Wolałabym, żeby takie pomysły do głowy nie przychodziły"

"Wolałabym, żeby takie pomysły do głowy nie przychodziły" - napisała w środę w mediach społecznościowych wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

"Przyszły, więc trzeba wziąć się z tym za bary i jak najszybciej to przeciąć. Wspólnie z prezydentem znaleźć wyjście - po to, żeby zdecydowanie pokazać, jak powinien być realizowany Aktywny Rodzic. Jutro jadę do Koszalina" - dodała.

Babciowe

Od 1 października będzie można składać wnioski do programu Aktywny rodzic. W rzeczywistości chodzi o trzy świadczenia: Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku i Aktywnie w domu.

Tzw. babciowe, czyli świadczenie Aktywni rodzice w pracy, wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Drugie świadczenie – Aktywnie w żłobku – ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością.

Trzecie świadczenie – Aktywnie w domu – będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania pieniędzy na każde – w tym na pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

W tym przypadku rodzice muszą dokonać wyboru, czy zachowują tzw. prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który jest wypłacany od drugiego dziecka, czy chcą skorzystać ze świadczenia Aktywnie w domu.

