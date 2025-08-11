"Nie zgadzam się, że to jest koniec KPO"
Każda nieprawidłowość musi być rozliczona, sprawdzona. Nie ma zgody na to, aby choć jedna złotówka została zmarnowana. Trwają kontrole. Te kontrole powinny przynieść efekty - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w programie "Jeden na Jeden" w TVN24, zapytany o kontrowersyjne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy.
W minionym tygodniu na rządowej stronie opublikowano mapę, na której można sprawdzić, na co poszły środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wiele dotacji wzbudziło kontrowersje, m.in. w branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej). Chodzi tu na przykład o firmowe jachty, sauny, solaria itp.
Minister Domański komentuje
- Są na pewno nieprawidłowości. Każda nieprawidłowość musi być rozliczona, sprawdzona. Nie ma zgody na to, aby choć jedna złotówka została zmarnowana. Trwają kontrole. Te kontrole powinny przynieść efekty i wtedy będziemy w pełni oceniać - powiedział Domański w programie Jeden na Jeden".
- Premier Tusk powiedział bardzo wyraźnie, że nie ma zgody na marnotrawienie środków publicznych, nie ma zgody, aby środki, które powinny służyć gospodarce były wydawane w sposób niezgodny z regułami. Ale, żeby powiedzieć, jaka była faktycznie skala tego procesu to musimy jeszcze poczekać. Determinacja z naszej strony jest potężna - podkreślił.
Stwierdził, że "program KPO został opóźniony o dwa lata z winy PiS-u, z winy wewnętrznych kłótni". - Te środki do polskiej gospodarki, do polskich przedsiębiorców nie trafiły. Teraz muszą być wydawane w sposób maksymalnie efektywny - dodał.
Minister pytany był również o wpis prezesa InPostu Rafała Brzoski, który napisał m.in., że "tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób - bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to KONIEC…"
"To nie jest koniec KPO"
- Nie zgadzam się, że to jest koniec KPO. Jak patrzę na tunel budowany w Małopolsce (najdłuższy tunel kolejowy w Polsce w Męcinie koło Limanowej - red.), na modernizację i zwiększenie możliwości terminala w Sławkowie, dziesiątki miliardów złotych zainwestowanych w polskie sieci energetyczne, to mówienie o końcu KPO jest po prostu nieprawdziwe. To nie jest koniec KPO. Te pieniądze służą i będą służyły polskiej gospodarce w najbliższych latach. To jest bardzo oczywiste i tutaj z prezesem Brzoską się nie zgadzam - stwierdził szef resortu finansów i gospodarki.
Zapytany o to, czego by się chciał dowiedzieć od ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej - Nałęcz odparł, że "chciałby dokładnie wiedzieć, czy środki naprawdę były wydawane zgodnie z procedurami, zgodnie z kryteriami, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem".
- Jeżeli tak nie było to osoby za to odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje. Natomiast też trzeba powiedzieć, że miażdżąca większość polskich przedsiębiorców korzysta z tych środków w sposób absolutnie zgodny z założeniami KPO. Mówimy o miliardach złotych, które trafiają do polskich firm na projekty absolutnie kluczowe z punktu widzenia naszego kraju - dodał.
Domański powiedział również, że "wściekły PiS-owski atak, który trwa od piątku pokazuje niechęć PiS-u do przedsiębiorców". - Wrzucają wszystkich do jednego worka. Miażdżąca większość polskich przedsiębiorców wykorzystuje te środki zgodnie z kryteriami, zgodnie z ich celem - powtórzył.
Minister przyznał, że o nieprawidłowościach dowiedział się w piątek. Dodał, że w tej sprawie "proces komunikacyjny mógłby być usprawniony".
Pytania o projekty Karola Nawrockiego
Gość Agaty Adamek pytany był również o inicjatywy ustawodawcze, składane przez nowego prezydenta. Karol Nawrocki w piątek podpisał projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. Zapowiedział także, że w poniedziałek do Sejmu trafi inicjatywa w sprawie podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł. W sobotę podpisał projekt ustawy "Ochrona polskiej wsi", której celem jest m.in. wydłużenie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa.
- W kontekście ostatnich działań prezydenta mogę tylko powtórzyć, że odpowiedzialny proces składania propozycji wskazuje również źródła ich finansowania. W tych projektach, które pan prezydent składa takich źródeł nie ma. Jeżeli się pojawią to będziemy je osobno analizować - powiedział Domański.
- Wiemy, że prezydent zapowiedział wielki plan przywrócenia własności polskim rolnikom. Tylko pamiętajmy, że to za rządów PiS-u radykalnie wzrosła powierzchnia gruntów, które były sprzedawane obcokrajowcom - dodał.
Zaznaczył, że to "rząd rządzi i to rząd przedkłada swoje propozycje". - Pan prezydent oczywiście również ma inicjatywę ustawodawczą, ale powinien składać te projekty wskazując źródło finansowania - powiedział. - Myślę, że Polacy potrafią ocenić tego typu propozycje, które są propozycjami bez pokrycia, bez wskazania prawdziwych źródeł finansowania - dodał.
Na pytanie, ile to będzie wszystko kosztowało Domański odpowiedział, że "jak zobaczymy szczegóły projektów pana prezydenta Nawrockiego to oczywiście będziemy podawać dokładne kwoty".
- Mogę powiedzieć, że to, co budziło mój niepokój, gdy pojawiały się propozycje w trakcie kampanii wyborczej, dotyczące chociażby tak zwanego PIT-u zero, to w tamtym kształcie projekt był ewidentnie skierowany w kierunku najbogatszych. Gospodarstwa domowe, które zarabiają najmniej praktycznie by na tym nie skorzystały, natomiast ci najlepiej zarabiający odnieśliby wysokie korzyści. To nie jest polityka gospodarcza, jaką chcemy prowadzić - tłumaczył.
Zaznaczył, że "priorytetem jest wydawanie środków na obronę". - Wydajemy niemal 5 proc. PKB na zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Rosną nakłady na ochronę zdrowia, rosną nakłady na mieszkalnictwo - tłumaczył.
