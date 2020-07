Rosnące ceny nie przestraszyły Polaków. Ponad pół miliona transakcji

W ubiegłym roku podpisano 562,4 tysiąca aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości - to o 7,1 procent więcej niż rok wcześniej - poinformował Główny Urząd Statystyczny. - Rok 2019 był okresem boomu - wyjaśnił ekspert rynku mieszkaniowego Marcin Krasoń z platformy obido.pl.

Szacunkowa wielkość obrotu

Jak podał GUS, według danych pozyskanych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), w 2019 r. zawarto ponad 481 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości na łączną wartość ponad ok. 126 mld zł.

Ceny mieszkań

GUS poinformował, że ceny lokali mieszkalnych w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 8,7 proc., w tym na rynku pierwotnym - o 6,7 proc. i na rynku wtórnym - o 10,4 proc.

Skąd wynika różnica pomiędzy liczbą aktów notarialnych podawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a danymi pochodzącymi z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN)? - Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymuje dane bezpośrednio od notariuszy, GUS zaś od starostw powiatowych, które ewidencjonują w RCiWN dane z aktów notarialnych z opóźnieniem od 2 miesięcy do nawet 5 miesięcy od momentu zawarcia aktu notarialnego. Dane GUS pochodzące z RCiWN są według stanu na dzień 25 kwietnia 2020 r. - wyjaśniła w rozmowie z TVN24 Biznes Małgorzata Kaczor, p.o. Naczelnik Wydziału Rynku Nieruchomości w GUS.

GUS dokonał analizy danych w powiatach ze znacznymi spadkami liczby transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w 2019 r. stosunku do roku poprzedniego i wystąpił do 24 powiatów (w tym 10 miast na prawach powiatu) z prośbą o ponowne przekazanie zbiorów. Dane zaprezentowane w Informacji sygnalnej należy traktować jako dane wstępne, które mogą ulec zmianie w publikacji 'Obrót nieruchomościami w 2019 r.' planowanej na listopad bieżącego roku - poinformowała Kaczor.

Komentarz eksperta

Dodał, że "w trakcie lockdownu niewiele się działo, wszystko było pozamykane, więc ludzie nie kupowali mieszkań". - Teraz wszystko się odmraża i odradza się też popyt na mieszkania. Ale wciąż powoli, w trzecim kwartale spadek będzie wciąż duży - wielkości 30-40 procent rok do roku lub nawet więcej - zaznaczył Krasoń.

Zdaniem eksperta nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. - Wiele zależy od sytuacji epidemicznej - jeśli się pogorszy, to pogorszy się też sytuacja na rynku mieszkaniowym - podkreślił Krasoń.

Powiedział też, że na razie ceny nieruchomości nie spadają. - Na rynku pierwotnym deweloperzy nie reagują gwałtownie. Jeśli chodzi o rynek wtórny, to tam również średnie ceny się utrzymują, choć można znaleźć okazje - jeśli ktoś ma nóż na gardle, to może chcieć szybko pozbyć się nieruchomości poniżej ceny rynkowej, by jak najszybciej na tej transakcji zarobić - wytłumaczył Krasoń.