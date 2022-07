Stopy procentowe znowu w górę. Co to oznacza dla rynku mieszkaniowo-kredytowego

Stopa referencyjna wzrośnie do najwyższego poziomu od sierpnia 2004 roku. "Najbardziej efektownym skutkiem marszu stóp procentowych w górę jest koniunkturalna zapaść statystyk kredytów mieszkaniowych" - wskazał Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Jak zauważył, sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc.

Rada Polityki Pieniężnej podczas czwartkowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych . Główna, referencyjna stopa procentowa pójdzie w górę do poziomu 6,50 procent. Będzie to najwyższy poziom od sierpnia 2004 roku. Uchwała wejdzie w życie w piątek.

Zdaniem Jarosława Jędrzyńskiego, eksperta portalu RynekPierwotny.pl to najprawdopodobniej nie była ostatnia podwyżka w tym cyklu. Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się 7 września. Jak wynika z aktualnego harmonogramu, posiedzenie zaplanowane na 23 sierpnia będzie niedecyzyjne.

Wzrost rat kredytów

Ekspert zwrócił uwagę na gwałtowne podwyżki rat kredytów hipotecznych. Przy obecnej wartości stopy referencyjnej, (...), dynamika rat kredytów mieszkaniowych w stosunku do okresu sprzed podwyżek przekracza już na dobre 100 proc. od jesieni ub. roku" - wskazał Jędrzyński.

Jarosław Jędrzyński wskazał, że zgodnie z zasadą "nieszczęść chodzących parami", dodatkowo osłabienie złotego silnie uderza w budżety 600 tys. mieszkaniowych kredytobiorców walutowych, których sytuacja w porównaniu do zadłużonych w złotym jeszcze do niedawna wydawała się relatywnie stabilna. "Tymczasem po pierwszej od lat podwyżce stóp przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) i prognozach ich dalszego ruchu w górę, już w bezpośredniej perspektywie, w połączeniu z przyśpieszeniem zwyżki CHF/PLN sytuacja tzw. frankowiczów zaczyna się bardzo poważnie komplikować" - zauważył ekspert. "Bynajmniej nie poprawi jej umiarkowany tym razem ruch RPP, który spowodował dalszą deprecjację rodzimej waluty" - dodał Jędrzyński.

Kredyty hipoteczne

W jego ocenie "najbardziej efektownym skutkiem marszu stóp procentowych w górę jest koniunkturalna zapaść statystyk kredytów mieszkaniowych". Według danych Biura Informacji Kredytowej w czerwcu liczba wnioskujących o kredyt spadła o 60 procent do zaledwie 19,5 tysiąca. "Co gorsza jednak, sytuacja pomimo dość tragicznej wymowy wciąż nieubłaganie pogarsza się z miesiąca na miesiąc. W tym stanie rzeczy prognozy spadku wartości kredytów mieszkaniowych o 20-30 proc. w roku bieżącym wydają się i tak dość optymistyczne" - stwierdził Jędrzyński.

Jednocześnie taka sytuacja coraz dotkliwiej uderza w sprzedaż mieszkań deweloperskich. Z danych RynkuPierwotnego.pl wynika, że w czerwcu br. sprzedano 2129 nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach kraju. Oznacza to spadek miesiąc do miesiąca o 13 procent i rok do roku aż o 40 procent.