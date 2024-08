O wiele mniej chętnych na kredyty hipoteczne. To najgorszy wynik od 14 miesięcy

W lipcu wniosek o kredyt złożyło 30,6 tysięcy potencjalnych kredytobiorców, co oznacza spadek o prawie 30 procent w porównaniu do danych z ubiegłego roku - informuje BIK w Indeksie Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Jeszcze mocniej spadła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe, bo aż o 31,7 proc. w ujęciu rocznym. Jak przewidują analitycy, w kolejnych miesiącach czekają nas kolejne spadki.

"O 31,7 proc. rdr. spadła wartość zapytań o przyznanie kredytów mieszkaniowych " - wyliczyło BIK w najnowszym raporcie. Jak podkreślają eksperci, to pierwszy ujemny odczyt od czternastu miesięcy.

W lipcu br. 30,63 potencjalnych kredytobiorców wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. To o 12,81 tys. mniej w porównaniu do lipca 2023 roku, co oznacza spadek o prawie 30 proc. rdr.