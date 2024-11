Zmiany w podatkach uchwalone. Ma być jaśniej

Sejm uchwalił we wtorek zmiany ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o opłacie skarbowej. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku. Jak mówił w czasie prac sejmowych wiceminister finansów Jarosław Neneman, dotychczasowe przepisy były niejasne i nie pasowały do rzeczywistości.

Wiceszef resortu finansów Jarosław Neneman powiedział w trakcie prac sejmowych nad projektem, że jest to mała nowelizacja, "pierwszy krok". - Opodatkowanie budynków mieszkalnych, szczególnie w dużych miastach, wymaga gruntownych zmian. (...) To będzie duża zmiana, na tę zmianę musimy chwilę poczekać, trzeba będzie znaleźć konsensus polityczny - powiedział wiceminister.

Zakres zmian w podatkach

"Stawka zostanie wyrównana w dół"

Neneman wyjaśnił, że ministerstwo postanowiło "zachować prawny status quo" w sprawie przepisów podatkowych, co oznacza, że coś, co było opodatkowane do tej pory, nadal będzie opodatkowane, a co nie było - nie będzie, z wyjątkiem silosów. Wiceminister zapewnił, że pieniądze z podatków lokalnych trafią do samorządów, z przeznaczeniem na potrzeby miejscowe, czyli dla mieszkańców danej gminy.