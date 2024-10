Kluczowa branża ze spadkiem. "Od początku roku jest pod negatywnym wpływem"

Produkcja budowlano-montażowa we wrześniu w ujęciu rocznym spadła o 9 procent - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W porównaniu do ubiegłego miesiąca odnotowano natomiast wzrost o 12 procent.

"Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana we wrześniu 2024 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 9,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (we wrześniu ub.r. wzrost o 11,3 proc.) oraz wyższa o 12,0 proc. w stosunku do sierpnia br. (przed rokiem wzrost o 11,3proc.)" - przekazał w poniedziałek GUS.