Marszałek Sejmu o podatku od pustostanów

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział w piątek, że nie słyszał o tym, by pomysł wprowadzenia podatku od pustostanów był poważnie dyskutowany w gronie koalicyjnym. Zaznaczył, że trwa natomiast obecnie rozmowa o tym, jak "rozwiązać kwestie mieszkaniowe".

Podatek od pustostanów w Polsce?

Podkreślił, że "są różne pomysły i różne rozmowy, które trwają na różnych forach rządowych". - Mam nadzieję, że możemy oczekiwać od naszych koleżanek i kolegów rozwiązań, zanim siądziemy do procedowania budżetu, do debaty budżetowej i głosowań, jest iskierka nadziei, że to nam się uda - powiedział Hołownia.