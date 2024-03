Lewica chce wyższych podatków dla flipperów. "Ceny mieszkań oszalały"

Jak poinformowano na piątkowej konferencji prasowej, projekt ustawy antyflipperskiej został przygotowany przez klub Lewicy i ruch miejski Miasto Jest Nasze. - Ustawa ma doprowadzić do uregulowania i opanowania cen mieszkań w dużych miastach. To ustawa, która pomoże na rynku mieszkaniowym w Warszawie, na której prezydentkę mam zaszczyt kandydować, ale wesprze też mieszkańców innych miast, Poznania, Wrocławia, czy Krakowa - oceniła Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu.

Jak mówiła, "dzisiaj ceny mieszkań w dużych miastach oszalały". - Tylko w Warszawie dobijają do 18 tysięcy złotych za metr kwadratowy i czas najwyższy coś z tym zrobić. Odpowiedzią nie są dopłaty do kredytów, ale lepsza regulacja rynku mieszkaniowego - stwierdziła Biejat.

Lewica o projekcie ustawy antyflipperskiej

Europoseł Robert Biedroń wtórował, że "ta sprawa jest niezwykle ważna, ponieważ dotyczy milionów Polek i Polaków". - To jest jeden z największych problemów współczesnej Polski - dostęp do mieszkania, które dzisiaj na rynku dla większości, szczególnie młodych ludzi, jest niedostępne - tłumaczył.

Wyższe stawki podatku

- Jeżeli mieszkanie jest kupowane i odsprzedawane w krótkim czasie to wprowadzamy wyższe stawki tego podatku. Jeśli ono jest odsprzedawane w ciągu roku to będzie 10 procent, jeżeli w ciągu 2 lat - 6 procent, w ciągu 3 lat - 4 procent. W ten sposób mieszkania, które podlegają spekulacji staną się droższe i mniej atrakcyjne na rynku, a to zniechęci flipperów do tego rodzaju działalności - mówiła Olko.