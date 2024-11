"Idealna sytuacja" dla szukających mieszkania. Nie było tak od dekady

Liczba deweloperów spodziewających się obniżek cen mieszkań znacząco wzrosła. Obecnie już co czwarty przewiduje taki scenariusz w najbliższych miesiącach - wynika z najnowszego badania Indeksu Nastrojów Deweloperów opracowanego przez portal tabelaofert.pl. Jak wskazują eksperci, obecnie "mamy idealną sytuację na rynku z punktu widzenia nabywców".

Indeks Zmiany Cen Mieszkań odnotował najniższą wartość w historii odczytu. Wrzesień 2024 przyniósł pierwszy ujemny odczyt (-0,04), w październiku indeks spadł do poziomu -0,2. W badaniu wzięło udział ponad 200 firm deweloperskich z całego kraju. Ewa Palus, główny analityk REDNET Property Group, wskazuje, że ankietowani, którzy wcześniej spodziewali się wzrostów cen, teraz częściej wskazują na ich stabilizację.

- Obecnie niemal co czwarty badany deweloper przewiduje obniżki cen. Deweloperzy, którzy widzą przestrzeń do podwyżek, stanowią margines rynku - to zaledwie 3,3 proc. ankietowanych. W poprzednim miesiącu firmy, które mówiły o wzrostach, stanowiły ponad 14 proc. deweloperów. Zmiana nastrojów na rynku jest więc znacząca - powiedziała.

Stabilizacja sprzedaży na rynku nieruchomości

Czy niższe ceny przełożą się na szybszą sprzedaż? Zdaniem większości deweloperów niekoniecznie. Udział firm wskazujących na stabilizację sprzedaży w najbliższych miesiącach wzrósł do 64,2 proc.

- W ciągu najbliższych miesięcy raczej nie wydarzy się nic, co może wpłynąć na wyniki sprzedażowe zarówno in plus, jak i również in minus. Nowy program wspierający zakup mieszkania z pewnością nie zostanie uruchomiony w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, brak również perspektyw na skokowe obniżki stóp procentowych i skokowy wzrost wynagrodzeń, które mogłyby doprowadzić do znacznej poprawy zdolności kredytowej - powiedziała Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca REDNET 24.

Zgodnie z październikowym odczytem 19,2 proc. pytanych deweloperów jest jednak zdania, że mieszkania będą sprzedawać się szybciej. Grupa firm wierząca w taki scenariuszy rynkowy topnieje (we wrześniu stanowiła 32 proc. spośród ankietowanych).

Idealny moment dla nabywców

- Wiara w poprawę tempa sprzedaży, którą odnotowano u części deweloperów, może wynikać z tego, że w bankach pojawiają się nowe promocyjne oferty kredytowe. Są one jednak dedykowane głównie zamożniejszym osobom lub tym którym posiadają wysoki wkład własny. Nie można również pominąć tego, że dziś mamy wręcz idealną sytuację z punktu widzenia nabywców mieszkań. Tak dużej oferty nowych mieszkań nie było od dekady. Jest w czym wybierać, póki kurek z nowymi inwestycjami nie zostanie zakręcony" - powiedziała Ewa Palus.

- Korekta cen stała się faktem i na rynku mieszkaniowym jest coraz więcej obniżek, szczególnie w projektach, które są już realizowane od jakiegoś czasu - dodała.

Nie pozostaje to bez wpływu na zachowania szukających mieszkania. Zainteresowanie nowymi mieszkaniami znacząco wzrosło - poziom zapytań w październiku był o 40 proc. wyższy niż we wrześniu. Co więcej, badania przeprowadzone przez REDNET24 pokazują, że coraz więcej klientów firm deweloperskich spodziewa się spadków cen.

- Od początku prowadzenia badań po raz pierwszy liczba odpowiedzi "ceny spadną" przewyższa odpowiedzi "ceny wzrosną". Obecnie aż 33 proc. respondentów jest przekonanych, że mieszkania będą tańsze. Szczególnie wyraźne jest to wśród klientów poszukujących dużych, pięciopokojowych mieszkań i domów" - powiedział Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży w REDNET 24.

Nowym trendem jest również znaczny wzrost zapytań o mieszkania trzypokojowe - ich popularność wzrosła z 25,7 proc. we wrześniu do 37,7 proc. w październiku.

- To prawdopodobnie oznacza powrót na rynek rodzin poszukujących lokali na własne potrzeby, w tym tych większych niż model 2+1. Od czterech miesięcy natomiast liczba respondentów opowiadających się za stabilizacją cen jest niemalże stała, zawarta w przedziale 47-49 proc. ogółu odpowiadających - powiedział Matuszko.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: PAP