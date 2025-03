Banki udzieliły mniej kredytów. Potężny spadek

W lutym 2025 roku banki udzieliły o 31,9 procent mniej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do lutego 2024 roku oraz o 8,1 procent mniej w porównaniu do stycznia bieżącego roku – podało Biuro Informacji Kredytowej. Wartość przyznanych kredytów również zmalała.

Pod względem wartości spadek wyniósł 32 proc. rok do roku i 9,9 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca – poinformowało Biuro Informacji Kredytowej.

"Zaskakująco dobre" wyniki mimo spadków

- Sprzedaż kredytów hipotecznych wygląda zaskakująco dobrze. Bez programu wsparcia wartość akcji kredytowej w lutym br. wyniosła 6,24 mld zł i nie odbiega istotnie od wartości widzianych w drugiej połowie 2024 r . Co prawda odczyty r/r wskazują duże spadki, ale trzeba pamiętać, że w akcji kredytowej w lutym zeszłego roku było jeszcze 4,9 mld zł kredytów z puli Programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., pochodzących z wniosków złożonych jeszcze w 2023 r. Gdy akcję kredytową z lutego ub. roku skorygujemy o tę wartość, to dynamika rdr. wyniosłaby aż +46,2 proc. - wyjaśnił, cytowany w raporcie, główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski.

BIK podał także, że w lutym 2025 r. udzielono o 29,3 proc. mniej kredytów ratalnych w porównaniu do lutego 2024 r. W ujęciu rocznym ich wartość spadła o 11,3 proc. Średnia kwota kredytu ratalnego udzielonego w lutym wyniosła 2 358 zł, co stanowi wzrost o 25,4 proc. w porównaniu do lutego 2024 r.