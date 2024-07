Jak załatać lukę mieszkaniową? Branża chce zmian w przepisach

Prezes Krajowego Ośrodka Rolnictwa nie będzie miał już prawa pierwokupu miejskich gruntów rolnych. Mają też zniknąć inne ograniczenia narzucane przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Z kolei samorządy zyskają dostęp do gruntów Krajowego Zasobu Nieruchomości.

"Obecnie drobne zmiany w sposobie interpretacji przepisów, np. o pozwoleniu na budowę, mogą doprowadzić do 2-3 letnich opóźnień we wbiciu łopaty. W największych polskich miastach często zdecydowana większość planów miejscowych jest procedowana wiele lat, zdarza się, że ponad 20. Nie da się w takich warunkach doprowadzić do efektywnego działania rynku mieszkaniowego, którego znaczenie rośnie w świetle wyzwań związanych z dekarbonizacją i poprawą efektywności energetycznej, oczekiwanymi przez UE" - wyjaśnił prawnik PZFD.