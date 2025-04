Dostali pismo. Przeprowadzka albo strata zasiłku

Zmiana przepisów

Według szacunków Kela na skutek zmiany polityki wypłat świadczeń socjalnych osoby, które nie przeprowadzą się do mieszkań z niższym czynszem, stracą średnio ok. 80 euro zasiłku miesięcznie. Cięcia odczują najbardziej osoby samotne, niezdolne do pracy oraz młodzi bezrobotni, którzy będą musieli sami, bez pomocy państwa, dopłacać do czynszu, by utrzymać mieszkanie. Wielu nie będzie do tego zdolnych i przełoży się to na wzrost zadłużenia czynszowego - przestrzegł urząd.