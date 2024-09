Premier wskazał, który program wsparcia kredytów będzie miał największe szanse

Projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczący kredytu mieszkaniowego zero proc. jest najbardziej zaawansowany i on będzie oceniony najszybciej - poinformował na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Dodał, że byłby zdziwiony, gdyby projekt ten nie uzyskał poparcia w Sejmie. W koalicji ścierają się różne wizje na to, jak ma wyglądać wsparcie programów mieszkaniowych.