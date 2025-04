Chcą kupić mieszkanie, ale czekają na jedną decyzję

W Warszawie stabilizacja, w Łodzi widoczne spadki cen

Najstabilniejsza sytuacja była na rynku warszawskim, gdzie średnia cena metra kwadratowego nie przekraczała 16 tys. zł, co oznacza wartość zbliżoną do tej z poprzedniego kwartału.

"Zupełnie inny krajobraz rynku zastajemy w Łodzi, gdzie wyjątkowo wysoka podaż mieszkań zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym (w obecnej sprzedaży ok. 10 tys. mieszkań od deweloperów) powoduje zauważalne obniżki średnich cen w transakcjach (o 9 proc.). Jednocześnie porównując rok do roku, obecne ceny są tam niższe o ponad 3 proc. niż na początku 2024 r." - wskazali autorzy raportu.

"Warto zwrócić uwagę na zwiększone możliwości negocjacji cen. Przywykliśmy w ostatnim czasie do obniżek na etapie rozmów o ostatecznej cenie, ale sprzedający coraz częściej znacząco korygują ceny już na etapie wydłużającego się czasu ekspozycji oferty na rynku. To dowodzi, jak ważne jest obecnie odpowiednie skalkulowanie ceny ofertowej" - zaznaczył Marcin Jańczuk z Metrohouse.

Problemy ze zdolnością kredytową

- To dobra informacja przede wszystkim dla kredytobiorców. Osoby mające kredyty hipoteczne o zmiennej stopie procentowej już przy najbliższych aktualizacjach harmonogramów spłat odczują realne obniżenie rat. To nie tylko ulga dla domowych budżetów – to także impuls, który może pozytywnie wpłynąć na popyt i decyzje zakupowe w kolejnych miesiącach - ocenił Andrzej Łukaszewski z Credipass.