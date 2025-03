Zaskoczenie w dwóch miastach. Nie widzieliśmy tego od trzech lat

Zwrócił uwagę, że mimo ogólnego wzrostu, na dwóch największych rynkach mieszkaniowych – w Warszawie i Krakowie – odnotowano spadki cen, odpowiednio o 0,3 proc. i 3,3 proc. w ujęciu rocznym . "Były to pierwsze roczne spadki cen mieszkań na tych rynkach od co najmniej trzech lat" - zaznaczyli eksperci.

Gdańsk z najwyższymi wzrostami

Eksperci PIE zauważyli, że w lutym 2025 r. w ujęciu miesięcznym, ceny mieszkań w 6 największych miastach (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław) średnio wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu do stycznia.

Ich zdaniem wzrost cen wynikał z wzrostu w Poznaniu i w Łodzi – w pozostałych miastach w ujęciu miesięcznym ceny mieszkań spadły. Dodali też, że w miastach do 100 tys. mieszkańców ceny wzrosły 2,2 proc. a w miastach od 100 do 500 tys. spadły o 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym.

Prognoza dalszych przecen

W ocenie ekspertów PIE obecne poziomy cen mieszkań we wszystkich segmentach rynku są zbliżone do tych z kwietnia 2024 r.

