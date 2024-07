"Cenowa stabilizacja" na rynku wtórnym

Więcej ofert

W raporcie wytłumaczono, że może to wynikać z faktu, że wraz z wygaśnięciem programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." zaczęła zwiększać się oferta lokali na rynku wtórnym. "Świadczą o tym dane Unirepo.pl, który monitoruje 52 największe portale ogłoszeniowe. Pod koniec maja w całym kraju było w nich zamieszczonych ok. 145,5 tys. unikalnych ofert mieszkań. Od grudnia ubiegłego roku ich liczba wzrosła więc o ponad 18 proc." - podano.

W opinii ekspertów GetHome.pl, nie świadczy to jednak o "gwałtownie malejącym z każdym miesiącem zainteresowaniu ze strony kupujących". Wynika to z tego, że na rynek wprowadzanych było więcej mieszkań, niż było na nie chętnych.

W raporcie przekazano, że w maju br. z rynku wtórnego wycofano ok. 35 tys. unikalnych ofert mieszkań. Rok wcześniej w analogicznym okresie było to 29,5 tys., a w najlepszym sprzedażowo III kw. 2023 r. było to 36,3 tys. mieszkań w miesiącu. Z kolei w IV kw. 2023 r. średnia miesięczna spadła do 35 tys.