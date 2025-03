20 tysięcy złotych za metr. W tym mieście podwoiła się liczba ofert

Ceny mieszkań w lutym

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że luty był szóstym miesiącem z rzędu, w którym nie zmieniła się średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie (17,7 tys. zł/m kw.). Podobna sytuacja była w Krakowie (16,5 tys. zł/m kw.), choć tu luty przyniósł 1 proc. spadek średniej. Jak podano, w Łodzi (ok. 11,5 tys. zł/m kw.) seria bez podwyżek trwa już piąty miesiąc, zaś trzeci w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,1 tys. zł/m kw.). "Poziom ze stycznia utrzymała średnia cena metra kwadratowego w Poznaniu (ok. 13,5 tys. zł/m kw.), gdzie po jednorazowej zwyżce o 1 proc., rynek wrócił do stabilizacji. Seria dwóch miesięcy bez podwyżek skończyła się we Wrocławiu (14,8 tys. zł/m kw.), gdzie średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie firm deweloperskich wzrosła w lutym o 1 proc." - napisano.