Jest wyrok dla króla kryptowalut

Sam Bankman-Fried został w czwartek skazany na 25 lat więzienia za kradzież 8 miliardów dolarów od klientów upadłej giełdy kryptowalut FTX. Ława przysięgłych uznała 32-letniego Bankmana-Frieda winnym siedmiu zarzutów oszustwa i spisku wynikających z upadku FTX w 2022 r., co prokuratorzy nazwali jednym z największych oszustw finansowych w historii USA.

Prokuratorzy federalni domagali się kary od 40 do 50 lat pozbawienia wolności. Obrońca Bankmana-Frieda, Marc Mukasey, argumentował, że wyrok poniżej 5 lat byłby odpowiedni. Adwokat przekonywał, że klienci FTX mogą odzyskać swoje pieniądze, a celem działań Bankmana-Frieda nie była kradzież.

Niegdyś druga giełda kryptowalut świata

FTX była niegdyś drugą co do wielkości giełdą kryptowalut na świecie, wycenianą na 32 mld dol. 11 listopada 2022 roku złożyła wniosek o ochronę przed upadłością, co wywołało falę wstrząsów na rynku kryptowalut.